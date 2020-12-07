07.12.2020, 19:45

Жительнице Ласнамяэ исполнилось 102 года. Каков секрет ее долголетия?

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Жительнице Ласнамяэ исполнилось 102 года. Каков секрет ее долголетия?
Управа Ласнамяэ

Сегодня Линде Райде, одной из самых пожилых жительниц района Ласнамяэ, исполнилось 102 года. В свой день рождения именинница приняла поздравления и от старейшины района Владимира Света.

”Мы гордимся, что в нашем районе есть такие долгожители, как Линда Райде. 102 года — впечатляющая цифра, трудно представить, сколько важных дел было сделано за все эти годы. Мы желаем долгожительнице крепкого здоровья, хорошего самочувствия, бодрости духа, и чтобы каждый день дарил радость и положительные эмоции”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. От имени всего района, соблюдая все меры предосторожности ввиду коронавируса, старейшина передал поздравления имениннице, букет цветов и символический подарок от управы.

Линда Райде родилась 7 декабря 1918 года в Пярну в семье купца. В 1940 году она приехала в Таллинн, где работала на опытно-механическом заводе ”Терас” в отделе планирования, а также являлась председательницей профсоюза. На здоровье долгожительница не жалуется, близкие отмечают, что к своим 102 годам она не утратила оптимизма и любви к жизни. Не так давно интерес к секрету долголетия Линды проявил Тартуский университет — женщина отлично справилась со всеми вопросами, показав также отличную реакцию и ясность ума. Сама Линда считает, что благодаря активному образу жизни она дожила до 102 лет.

В настоящее время в районе Ласнамяэ проживает три человека, достигших ста и более лет.

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