Жительница Ласнамяэ рада ограничениям на продажу алкоголя: ”никто не говорит о влиянии на людей, которые живут возле баров”

”Дети почти каждые выходные видят из окна своего дома, гуляя на улице или играя на площадке, как пьяные дерутся друг с другом, матерятся и бьют друг друга до потери сознания. Должно ли это быть естественной частью среды, в которой они растут?” — спросила женщина политиков. Она написала, что на место приезжает и полиция, но ситуация не меняется, и единственным выходом остается общегородской запрет.
Что изменится
На днях Таллиннская городская управа представила Таллиннскому горсобранию проект постановления с дополнительными поправками, ограничивающими продажу алкоголя для употребления в развлекательных заведениях в ночное время, а также ранним утром. Ограничения вступят в силу 1 октября этого года.
Проект постановления запрещает розничную продажу алкогольных напитков в местах общественного питания и развлекательных заведениях в ночь на понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 2 до 6 часов утра, и в ночь на субботу и воскресенье с 3 до 7 часов утра. В казино и ночных клубах розничная продажа алкогольных напитков в помещениях запрещена в ночь на понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 3 до 6 утра, и в ночь на субботу и воскресенье с 4 до 7 часов утра. Ограничения не действуют в ночь на 1 января, 25 февраля и 24 июня.
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