Жительница Ласнамяэ рада ограничениям на продажу алкоголя: ”никто не говорит о влиянии на людей, которые живут возле баров”

Сама женщина проживает в Ласнамяэ, и в непосредственной близости от ее дома расположено два бара, что ей очень мешает. Женщина приложила письмо, которое отправила политикам еще в прошлом году, когда введение ограничений было отложено.

”Прочитав сегодня (28 ноября прошлого года — прим.ред) на новостных порталах информацию о том, что собрание не будет ограничивать продажу алкоголя в барах, я очень расстроилась. Мы на своей шкуре испытали, каково этого, когда в спокойном районе вдруг появляется бар, торгующий алкоголем и открытый на выходных 24 часа”, — написала женщина.

Живет она возле торгового центра Läänemere Keskus, где действуют два бара: Kardenn и Kolin. ”Из-за этих баров на выходных моя семья не может отдохнуть. Бар притягивает людей, которые в состоянии алкогольного опьянения кричат и дерутся всю ночь напролет. Музыка и шумящие возле бара посетители будят нас по ночам. Труднее всего, конечно, приходится детям, которые не высыпаются ночью, что отражается на учебе”.

”К сожалению, гулянки продолжаются с вечера пятницы по середину субботы. И затем опять с вечера субботы по середину воскресенья. Особенно много проблем с людьми, которые напиваются за ночь до чертиков. Они задирают прохожих, пристают к детям на детской площадке недалеко от бара”.