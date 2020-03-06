06.03.2020, 10:22

Жительница Ласнамяэ рада ограничениям на продажу алкоголя: ”никто не говорит о влиянии на людей, которые живут возле баров”

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EST 15
Läänemere keskus
Foto: Rauno_Volmar

На днях мэрия Таллинна сообщила, что запрет на ночую продажу алкоголя вступит в силу осенью этого года. Читательница Delfi отмечает, что в свете этого все говорят только о «пострадавшей стороне» (увеселительных заведениях и их клиентах), и мало кто говорит о тех людях, которые живут возле таких заведений.

Сама женщина проживает в Ласнамяэ, и в непосредственной близости от ее дома расположено два бара, что ей очень мешает. Женщина приложила письмо, которое отправила политикам еще в прошлом году, когда введение ограничений было отложено.

”Прочитав сегодня (28 ноября прошлого года — прим.ред) на новостных порталах информацию о том, что собрание не будет ограничивать продажу алкоголя в барах, я очень расстроилась. Мы на своей шкуре испытали, каково этого, когда в спокойном районе вдруг появляется бар, торгующий алкоголем и открытый на выходных 24 часа”, — написала женщина.

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Живет она возле торгового центра Läänemere Keskus, где действуют два бара: Kardenn и Kolin. ”Из-за этих баров на выходных моя семья не может отдохнуть. Бар притягивает людей, которые в состоянии алкогольного опьянения кричат и дерутся всю ночь напролет. Музыка и шумящие возле бара посетители будят нас по ночам. Труднее всего, конечно, приходится детям, которые не высыпаются ночью, что отражается на учебе”.

”К сожалению, гулянки продолжаются с вечера пятницы по середину субботы. И затем опять с вечера субботы по середину воскресенья. Особенно много проблем с людьми, которые напиваются за ночь до чертиков. Они задирают прохожих, пристают к детям на детской площадке недалеко от бара”.

”Дети почти каждые выходные видят из окна своего дома, гуляя на улице или играя на площадке, как пьяные дерутся друг с другом, матерятся и бьют друг друга до потери сознания. Должно ли это быть естественной частью среды, в которой они растут?” — спросила женщина политиков. Она написала, что на место приезжает и полиция, но ситуация не меняется, и единственным выходом остается общегородской запрет.

Что изменится

На днях Таллиннская городская управа представила Таллиннскому горсобранию проект постановления с дополнительными поправками, ограничивающими продажу алкоголя для употребления в развлекательных заведениях в ночное время, а также ранним утром. Ограничения вступят в силу 1 октября этого года.

Проект постановления запрещает розничную продажу алкогольных напитков в местах общественного питания и развлекательных заведениях в ночь на понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 2 до 6 часов утра, и в ночь на субботу и воскресенье с 3 до 7 часов утра. В казино и ночных клубах розничная продажа алкогольных напитков в помещениях запрещена в ночь на понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 3 до 6 утра, и в ночь на субботу и воскресенье с 4 до 7 часов утра. Ограничения не действуют в ночь на 1 января, 25 февраля и 24 июня.

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