Жители Таллинна могут предлагать идеи для проектов, реализуемых из народного бюджета

”Анализируя подобную практику разных городов мы нашли для Таллинна оптимальное решение, которое будет способствовать сплоченности общества и вдохновит местных жителей на то, чтобы совместно предлагать и обдумывать решения, а также действовать, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Районные советы города поддержали проект народного бюджета, предложив множество существенных дополнений. Сбор идей по поиску проектов, призванных улучшить городскую среду, начнется 16 ноября — начиная с этой даты можно будет предлагать свои проекты, а позже — отдать голос за наиболее понравившийся проект района”.

Цель народного бюджета — ежегодно осуществлять в каждом районе города проект, который предложили и за который проголосовали сами жители района.

На финансирование из народного бюджета может претендовать проект, у которого имеется общественное значение, он должен быть в бесплатном доступе для большинства жителей района, обогащать городское пространство и поддерживать цели развития города. Идеи можно будет предложить на странице Таллинна, в бюро обслуживания столичной мэрии (пл. Вабадузе, 7) или в районных управах с 16 ноября по 6 декабря. Автор предложения должен описать цель и важность проекта, его целевую группу, возможности реализации, предполагаемые сроки и оценочную стоимость.

Представленные идеи и возможность их осуществления будет оценивать экспертная комиссия специалистов, которая также привлечет к работе связанных с оцениваемым проектом представителей горуправы и районного совета. Поданные заявки будут рассматривать исходя из того, насколько они соответствуют условиям народного бюджета: возможно ли их осуществить в рамках выделенного бюджета и в течение 2021 года, обогащают ли они городское пространство и соответствуют ли целям развития Таллинна, нет ли технических проблем при их реализации, не станут ли расходы по обслуживанию чрезмерно обременительными и т.д.

Идеи, которые будут воплощены в течение будущего года, будут выявлены в ходе голосования, которое пройдет во всех районах города. В выборе проекта своего района могут принимать участие его жители начиная с 14 лет и старше. Каждый сможет проголосовать за два проекта. Голосовать можно будет как электронно, так и на бумажном носителе, срок голосования назначен на период с 18 по 31 января 2021 года.