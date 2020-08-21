21.08.2020, 12:52
Жители одного из микрорайонов Ласнамяэ до субботы могут остаться без горячей воды
В пятницу в столичном районе Ласнамяэ из-за ремонта теплотрассы возможны перебои в водоснабжении.
В пятницу в столичном районе Ласнамяэ из-за ремонта теплотрассы возможны перебои в водоснабжении.
Ремонтные работы начнутся в 18 часов в пятницу и завершатся не позднее 4 часов утра в субботу, сообщают радионовости ERR.
В это время ожидается отключение горячей воды в домах на улицах Анни и Каху, Петербургском шоссе и улицах Пикри, Пласти, Пунане, Викерлазе и Вилисуу.
Точные адреса отключений доступны на сайте Utilitas по адресу www.utilitas.ee.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Почему в СССР не заражались через общие стаканы?
Как в отеле отличить обычное зеркало от зеркала-«шпиона»
В деле о гибели группы Дятлова поставлена точка. Тайна разгадана
Суворкин раскрыл новые подробности смерти телеведущей Норкиной