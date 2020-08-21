21.08.2020, 12:52
Жители одного из микрорайонов Ласнамяэ до субботы могут остаться без горячей воды
В пятницу в столичном районе Ласнамяэ из-за ремонта теплотрассы возможны перебои в водоснабжении.
В пятницу в столичном районе Ласнамяэ из-за ремонта теплотрассы возможны перебои в водоснабжении.
Ремонтные работы начнутся в 18 часов в пятницу и завершатся не позднее 4 часов утра в субботу, сообщают радионовости ERR.
В это время ожидается отключение горячей воды в домах на улицах Анни и Каху, Петербургском шоссе и улицах Пикри, Пласти, Пунане, Викерлазе и Вилисуу.
Точные адреса отключений доступны на сайте Utilitas по адресу www.utilitas.ee.
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