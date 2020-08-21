21.08.2020, 12:52

Жители одного из микрорайонов Ласнамяэ до субботы могут остаться без горячей воды


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Lasnamäe.
Lasnamäe.Foto: Andres Putting

В пятницу в столичном районе Ласнамяэ из-за ремонта теплотрассы возможны перебои в водоснабжении.

Ремонтные работы начнутся в 18 часов в пятницу и завершатся не позднее 4 часов утра в субботу, сообщают радионовости ERR.

В это время ожидается отключение горячей воды в домах на улицах Анни и Каху, Петербургском шоссе и улицах Пикри, Пласти, Пунане, Викерлазе и Вилисуу.

Точные адреса отключений доступны на сайте Utilitas по адресу www.utilitas.ee.

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