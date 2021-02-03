Жители Ласнамяэ проголосовали за реновацию туннеля Мустакиви. А что в других районах?

”Решение привести в порядок устаревший туннель Мустакиви — это решение, принятое самими жителями района в ходе народного голосования. Как и было обещано в условиях народного бюджета, мы немедленно приступим к подготовке реализации этой идеи и обязательно привлечем к этому её авторов”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. ”Благодарю всех тех, кто подавал свою идею в рамках народного бюджета Ласнамяэ и принял участие в голосовании. Мы обязательно обратим внимание и на другие предложенные идеи и будем стараться считаться с ними при планировании дальнейших инвестиций. Проект народного бюджета планируется проводить каждый год, и я надеюсь, что число идей и голосующих с каждым годом будет только расти”, — добавил Владимир Свет.

В электронном и бумажном голосовании по народному бюджету Таллинна, проходившем с 18 по 31 января, приняли участие 19 570 горожан. Голосовавшие в Ласнамяэ составили почти четверть от общего количества — 4 856 жителей района. У каждого участника голосования было два голоса.

Идея, набравшая наибольшее число голосов — 1 411, предлагает привести в порядок туннель Мустакиви и сделать его безопасным для пешеходов в ночное время суток. Идея, занявшая второе место, набрала 868 голосов и заключалась в создании смотровой площадки на склоне улицы Ласнамяэ. С полным перечнем идей, описанием и количеством голосов по Ласнамяэ можно ознакомиться здесь.

На конкурс народного бюджета в Ласнамяэ было представлено 66 идей, из которых после проведения экспертной оценки на голосование было отобрано 16 проектов.

Проект народного бюджета проходит в Таллинне впервые. Объем инвестиций в 2021 году составит 800 000 евро, из которых Ласнамяэ получит на воплощение одного проекта 128 060 евро.

Идею, получившую поддержку местных жителей, планируется реализовать до конца 2021 года.

В ходе голосования по идеям народного бюджета свои голоса отдали более 5 % имевших право голоса горожан

Как сообщила пресс-служба столицы, впервые инициированный Таллинном сбор идей для народного бюджета оказался весьма успешным, в народном голосовании приняло участие более 5% имеющих право голоса жителей столицы.