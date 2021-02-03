03.02.2021, 15:55

Жители Ласнамяэ проголосовали за реновацию туннеля Мустакиви. А что в других районах?

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Laagna tee tunnel
Laagna tee tunnelFoto: Ilmar Saabas

В рамках голосования по народному бюджету в Ласнамяэ победила идея реновации пешеходного туннеля Мустакиви, за которую проголосовали 1411 человек. Всего 4856 жителей Ласнамяэ приняли участие в голосовании.

”Решение привести в порядок устаревший туннель Мустакиви — это решение, принятое самими жителями района в ходе народного голосования. Как и было обещано в условиях народного бюджета, мы немедленно приступим к подготовке реализации этой идеи и обязательно привлечем к этому её авторов”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. ”Благодарю всех тех, кто подавал свою идею в рамках народного бюджета Ласнамяэ и принял участие в голосовании. Мы обязательно обратим внимание и на другие предложенные идеи и будем стараться считаться с ними при планировании дальнейших инвестиций. Проект народного бюджета планируется проводить каждый год, и я надеюсь, что число идей и голосующих с каждым годом будет только расти”, — добавил Владимир Свет.

В электронном и бумажном голосовании по народному бюджету Таллинна, проходившем с 18 по 31 января, приняли участие 19 570 горожан. Голосовавшие в Ласнамяэ составили почти четверть от общего количества — 4 856 жителей района. У каждого участника голосования было два голоса.

Идея, набравшая наибольшее число голосов — 1 411, предлагает привести в порядок туннель Мустакиви и сделать его безопасным для пешеходов в ночное время суток. Идея, занявшая второе место, набрала 868 голосов и заключалась в создании смотровой площадки на склоне улицы Ласнамяэ. С полным перечнем идей, описанием и количеством голосов по Ласнамяэ можно ознакомиться здесь.

На конкурс народного бюджета в Ласнамяэ было представлено 66 идей, из которых после проведения экспертной оценки на голосование было отобрано 16 проектов.

Проект народного бюджета проходит в Таллинне впервые. Объем инвестиций в 2021 году составит 800 000 евро, из которых Ласнамяэ получит на воплощение одного проекта 128 060 евро.

Идею, получившую поддержку местных жителей, планируется реализовать до конца 2021 года.

В ходе голосования по идеям народного бюджета свои голоса отдали более 5 % имевших право голоса горожан

Как сообщила пресс-служба столицы, впервые инициированный Таллинном сбор идей для народного бюджета оказался весьма успешным, в народном голосовании приняло участие более 5% имеющих право голоса жителей столицы.

На сегодняшнем заседании горуправа утвердила итоги голосования по народному бюджету. В голосовании приняли участие 5,1% имеющих право голоса жителей столицы, то есть 19 570 горожан. Большая часть проголосовала электронно — 18 543 человека, 1027 участников предпочли бумажный носитель.

”Мы увидели, что горожане представили большой выбор проектов, а само голосование проходило очень активно, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Несмотря на то, что это первый год, жители поддержали идею народного бюджета. Мы возлагаем большие надежды на следующий народный бюджет: уже в августе будет объявлен сбор идей и чуть позже — голосование. Благодарю всех, кто принял участие в проекте — и тех, кто предлагал свои идеи, и тех, кто голосовал. Люди активны и внимательны — у них есть видение относительно того, как развивать городское пространство”.

Конкуренция среди представленных предложений была высока в каждом районе города. В пяти районах проголосовавшие предпочли развитие инфраструктуры движения и оздоровительных троп. В Ласнамяэ получил поддержку проект по приведению в порядок пешеходного тоннеля Мустакиви, в Кристийне — создание японского мини-леса, в Пыхья-Таллинне — инициатива по созданию на улице Копли променада имени кота Августа. В каждом районе приступят к реализации победивших идей, но будут учтены и другие.

”В Кесклинне и Кристийне мы видим потребность и необходимость реализовать идеи, занявшие первое и второе место, средства для этого имеются, — сказал Михаил Кылварт. — Вероятно, некоторые проекты будут реализованы посредством дополнительного бюджета Таллинна”.

Победители голосования по районам города:

• 445 голосов в Хааберсти набрал проект строительства тренажерной площадки на оздоровительной тропе Ыйсмяэского болота возле улицы Вана-Раннамыйза. Всего в районе было отдано 1814 голосов. Подробнее о проекте здесь.

• В Кесклинне в условиях серьезной конкуренции победил набравший 557 голосов проект по установке кранов с питьевой водой у троп здоровья. Подробнее здесь. Второе место заняла идея ”Мечта Элизабет” — игровая площадка для детей старше 10 лет в парке Хирве. Подробнее здесь. Всего в районе был отдан 2531 голос.

• В Кристийне, также в условиях жесточайшей конкуренции на первое место вышел проект японского мини-леса на улице Тильдри. Он набрал 436 голосов. Подробнее здесь. На втором месте с 435 голосами проект по созданию в парке Левенру невысокой тропы приключений. Подробнее здесь. Всего в районе отдали 1918 голосов.

• В Ласнамяэ наибольшее количество голосов получил проект по приведению в порядок пешеходного тоннеля Мустакиви — 1411 голосов. Всего в районе отдали 4856 голосов. Подробнее здесь.

• 909 голосов в Мустамяэ завоевал проект по созданию возле 32-й средней школы возле ул. Кийли арены для игры в мяч. Всего в районе отдали 2153 голоса. Подробнее здесь.

• В Нымме победил проект по реконструированию покрытия оздоровительных троп болота Пяэскюла и Харку — он набрал 765 голосов. Всего в районе отдали 2291 голос. Подробнее о проекте здесь.

• В Пирита 544 голоса получил проект по созданию памп-трека на ул. Румму. Всего в районе отдали 1196 голосов. Подробнее о проекте здесь.

• В Пыхья-Таллинне победила набравшая 755 голосов идея по созданию променада имени кота Августа. Всего в районе отдали 2811 голосов. Подробнее о проекте здесь.

Таллинн впервые инициировал проект народного бюджета, объем инвестиций которого в 2021 году составляет 800 000 евро. Проект будет развиваться и в дальнейшем — во второй половине этого года состоится новый сбор идей. Также планируется получить обратную связь от тех, кто представил идеи, и гражданского общества, чтобы оптимизировать процесс.

В народном голосовании могли принять участие лица в возрасте от 14 лет, чьим местом жительства согласно данным регистра народонаселения является Таллинн. Каждый мог проголосовать не более чем за две понравившиеся идеи в районе по месту жительства.

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