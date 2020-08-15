Жители Ласнамяэ, присылайте в управу фото своих "зеленых" балконов!

Еще два дня, до 16 августа, жители Ласнамяэ могут присылать на конкурс ”Зеленый балкон” фотографии сада, созданного на своих балконах.

”За две недели мы получили несколько сотен фотографий с красивыми оформлениями балконов жителей нашего района. Многие ”зеленые” решения заслуживают внимания, но есть и те, которые действительно поражают оригинальной задумкой и её воплощением”, — сказал старейшина района Владимир Свет.

Для участия в конкурсе жители многоквартирных домов должны прислать фотографию украшенного балкона на адрес электронной почты: anne.luiska@tallinnlv.ee, указав свое имя, адрес и номер телефона.

Уже в понедельник самые красивые балконы и лоджии будут выбраны комиссией, состоящей из садоводов-экспертов: директора парка Кадриорг Айна Ярве, ландшафтного архитектора Керсти Лоотус, заместителя директора Таллиннского ботанического сада Сильи Конса, заместителя руководителя отдела городского хозяйства Ласнамяэ Дианы Бухманн, заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Элены Сапп и ландшафтного архитектора Кристины Куппер, а также представителя садового центра Hortes Эви Хаав-Рееметс.

Эксперты выберут трех победителей, а также 10 наиболее впечатливших их балконов, которые затем для участия в фотовыставке запечатлеет профессиональный фотограф. ”При определении победителей будут учитываться оригинальность и красочность оформления, многообразие цветов и растений, а также общий эстетический вид самого балкона”, — пояснил старейшина района. ”Красивые благоустроенные балконы и лоджии — это часть городской культуры. Нужно поддерживать и поощрять такое увлечение ласнамяэсцев”, — добавил он.

Победители конкурса будут объявлены не позднее 17 августа. С победителями свяжутся по телефону или электронной почте. Церемония награждения состоится в рамках Дней Ласнамяэ, а фотографии лучших ”зеленых” балконов можно будет увидеть на выставке в стеклянном павильоне магазина Hortes с 24 августа по 6 сентября.