Жителей Таллинна приглашают на обсуждение планировки терминала Rail Baltica

”Новый терминал международного значения будет построен на месте нынешней железнодорожной станции Юлемисте. В будущем здесь будут останавливаться как междугородние электрички, так и скоростные поезда Rail Baltica. Также рядом с терминалом допускается строительство автовокзала. Согласно эскизному решению помимо строительства самого терминала между Петербури теэ и улицей Суур-Сыямяэ будет проложен широкий подземный туннель, который соединит жилой район Маяка и бизнес-парк Ülemiste City, предоставив пешеходам и велосипедистам возможность добраться из одного микрорайона в другой, не пересекая железнодорожную сеть. Эскизное решение детальной планировки терминала Rail Baltica основано на работе Light Stream, подготовленной победителями международного архитектурного конкурса — лондонским архитектурным бюро Zaha Hadid Architects и частной компанией Esplan”, — пояснил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

”В ходе открытого обсуждения мы представим эскизный проект терминала Rail Baltica в Юлемисте, обсудим решения, выбранные при составлении детальной планировки, и ответим на вопросы участников обсуждения”, — добавил Свет.

Жителей района познакомят с детальной планировки земельного участка между Петербури теэ, улицей Суур-Сыямяэ и жилыми домами на Петербури теэ рядом с торговым центром Т1, где в будущем планируется строительство международного терминала Юлемисте, автовокзала и коммерческих зданий. Кроме того, будут представлены основные решения улично-дорожной сети, парковки, озеленения, общественных пространств, в том числе площади нового пассажирского терминала, а также основные решения по обустройству инженерных сетей.

Эскизное решение детальной планировки терминала в Юлемисте доступно в реестре планировок ( https://tpr.tallinn.ee/ ). Открытое обсуждение эскизного решения состоится в среду, 18 ноября, в 16.30 в центре культуры ”Линдакиви” (ул. Я. Коорти, 22).

В связи с продолжающимся распространением коронавируса просим участников обсуждения надевать маску. Оставайтесь дома, если у вас кашель, насморк, температура, боль в горле и другие признаки плохого самочувствия.