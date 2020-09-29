Жителей Ласнамяэ приглашают на прогулку по будущему парку Тондираба

”В следующем году Тондираба станет самым притягательным парком нашего района и, несомненно, привлечет сюда и других горожан. Главным приоритетом в развитии парка является сохранение его уникальной природной среды. Здесь сосуществуют растения, которые можно встретить на болотах, глинте и плитняковом плато. Тондираба станет частью ласнамяэского зеленого коридора, который в перспективе протянется от Кадриорга до речки Пирита. Мы приглашаем всех заинтересованных жителей города, чтобы узнать это необычное место и сказать своё слово в определении его будущего”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Парком Тондираба станет зеленая зона площадью около 27 гектаров, расположенная между кварталами Катлери, Альвари, Тяхесяю и улицей Мустакиви. Строительство парка запланировано на 2021 год.

В рамках подготовки к созданию парка были проведены ботанические исследования, целью которых было обнаружение ценных видов флоры и фауны и определение точных мест их обитания. Это нужно было для того, чтобы работы по созданию парка не навредили существующей экосистеме. В будущем в парке появятся самые разные возможности для проведения досуга и занятий спортом для людей всех возрастов.

Прогулку проведут архитекторы Хейки Кальберг и Мерле Карро-Кальберг, которые отвечают за проектирование парка, а также старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. Прогулка начнется в субботу, 3 октября, в 13:00 на парковке у Ледового холла "Тондираба", рядом с пешеходно-велосипедной дорожкой. Мероприятие пройдет на русском и эстонском языках.

Управа просит желающих принять участие в прогулке дать о себе знать на адрес lasnamae@tallinnlv.ee.