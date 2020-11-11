Ждали 40 лет: в Ласнамяэ открылся производственно-складской комплекс Городского театра

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, производственно-складской комплекс станет частью целостного проекта развития Городского театра, который продолжится в ближайшие несколько лет.

”Работавший долгое время в стесненных условиях театр обзавелся крайне необходимыми помещениями для подготовки к спектаклям. Безусловно, за время своей деятельности театр нашел путь к сердцу публики, и я верю, что новое здание станет стимулом для развития театра, — сказал Белобровцев. — Уже в январе будущего года в планах начать строительство театрального здания на улице Лай. Целью станет строительство целого театрального квартала вместе с расширением ”Адской” сцены”.

По словам вице-мэра Эхи Вырк, планировочное решение производственно-складского комплекса учитывает специфику и потребности театра.

”Новейший производственный комплекс от начала и до конца предусмотрен для создания спектаклей, позволяя осуществлять производство декораций от идеи до осуществления. Комплекс оснащен специальным оборудованием для хранения и обслуживания всевозможного театрального реквизита. Также в здании расположены служебные помещения: кабинеты, залы для совещаний и подсобки”, — рассказала Вырк.

Как отметил директор Таллиннского городского театра Райво Пыльдмаа, театр 40 лет ждал появления этого крайне важного для работы здания.

”Это очередной шаг в направлении реализации целостного проекта, включающего реновацию комплекса зданий на улице Лай, в 9-м квартале Старого города. В новом производственно-складском здании гораздо лучшие условия труда, что позволит создавать декорации и реквизит быстро и качественно. К тому же, наконец созданы условия для надлежащего хранения ценных костюмов и реквизита”, — сказал Пыльдмаа, добавив, что для Городского театра символична и дата: 11 ноября 1994 года бывший Молодежный театр юридически стал Таллиннским городским театром.

”Это именины Таллиннского городского театра!”, — добавил Пыльдмаа.

В новом производственно-складском комплексе расположены рабочие помещения, костюмерные, склады реквизита, декораций, мебели и готовой продукции, столярная мастерская и мастерская по обработке металлов, комната монтажа декораций, покрасочная, зал для живописи и бутафорная. В здании также размещены гаражи, прачечная для костюмов и технические помещения.