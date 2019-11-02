Заместителем директора культурного центра ”Линдакиви” стал Артур Райдметс

Новоиспеченный заместитель директора культурного центра ”Линдакиви” Артур Райдметс убежден, что культура помогает объединению двух общин. ”Ласнамяэ — хорошее место, где начать поиск общего”, — сказал Райдметс. ”На самом деле мы мало знаем друг друга, а культурные мероприятия — это лучший способ стать ближе и лучше узнать друг друга”.

Ранее Артур Райдметс работал и выступал на просторах бывшего Советского Союза и не понаслышке знаком с русскоязычной аудиторией. ”Я имею достаточный опыт работы как с эстонской, так и с русскоязычной аудиторией, и знаю специфику двух культур”, — сказал Райдметс, проработавший в сфере культуры более 35 лет.

Заместитель старейшины Ласнамяэ Елена Калбина рада, что к команде культурного центра присоединился человек с разносторонним опытом управления проектами и богатым опытом в области культуры. ”Управа Ласнамяэ рада, что музыкант и ведущий стал заместителем директора культурного центра ”Линдакиви”, который непременно поделится своим опытом организации мероприятий. Его бесценные знания и навыки также помогут в разработке и обновлении программы мероприятий района”, — сказала Калбина. ”У жителей Ласнамяэ есть основания с нетерпением ожидать новых культурных событий в районе”.