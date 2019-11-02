02.11.2019, 15:55

Заместителем директора культурного центра ”Линдакиви” стал Артур Райдметс


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Заместителем директора культурного центра ”Линдакиви” стал Артур Райдметс
Pressifofo

Заместителем директора культурного центра ”Линдакиви” в Ласнамяэ стал музыкант, теле- и радиоведущий Артур Райдметс. На своем посту он будет курировать художественную деятельность культурного центра.

Новоиспеченный заместитель директора культурного центра ”Линдакиви” Артур Райдметс убежден, что культура помогает объединению двух общин. ”Ласнамяэ — хорошее место, где начать поиск общего”, — сказал Райдметс. ”На самом деле мы мало знаем друг друга, а культурные мероприятия — это лучший способ стать ближе и лучше узнать друг друга”.

Ранее Артур Райдметс работал и выступал на просторах бывшего Советского Союза и не понаслышке знаком с русскоязычной аудиторией. ”Я имею достаточный опыт работы как с эстонской, так и с русскоязычной аудиторией, и знаю специфику двух культур”, — сказал Райдметс, проработавший в сфере культуры более 35 лет.

Заместитель старейшины Ласнамяэ Елена Калбина рада, что к команде культурного центра присоединился человек с разносторонним опытом управления проектами и богатым опытом в области культуры. ”Управа Ласнамяэ рада, что музыкант и ведущий стал заместителем директора культурного центра ”Линдакиви”, который непременно поделится своим опытом организации мероприятий. Его бесценные знания и навыки также помогут в разработке и обновлении программы мероприятий района”, — сказала Калбина. ”У жителей Ласнамяэ есть основания с нетерпением ожидать новых культурных событий в районе”.

Райдметс — выпускник Таллиннской музыкальной школы им. Георга Отса. Его сценический опыт начался с ансамбля ”Modern Fox”, который стал известен своими мелодиями 1930-х годов. После ухода из группы, Райдметс работал ведущим вечеров и праздников. Он также возглавлял отдел культуры города Пярну. Широкой публике Артур Райдметс знаком по выступлениям на телевидении и радио, где он выступал как в качестве ведущего, так и главного редактора.

Проработавший более 20 лет заместителем директора культурного центра Линдакиви Игорь Ермаков в октябре этого года покинул пост и возглавил Маардуский центр культуры.

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