Заложен краеугольный камень нового спорткомплекса Ласнамяэской основной школы

”Благодаря реконструкции мы создадим современную, предназначенную для детей с особыми потребностями учебную среду, которая поддержит их развитие как духовно, так и физически, — отметил мэр Михаил Кылварт. — Помимо основной школы, здесь разместятся также Ласнамяэский детский центр и Таллиннский центр учебного консультирования, кроме того, здесь будут созданы маленькие классы для учеников с особыми потребностями из других школ”.

Мэр добавил, что новый спорткомплекс предложит несравнимо лучшие условия для занятий.

”Если раньше у школы было два маленьких зала, один из которых был полностью амортизирован, то теперь школа получит универсальный полноценный спортзал — просторный и с высоким потолком”, — прокомментировал мэр.

На первом этаже спорткомплекса будут раздевалки и зал для аэробики; на втором — зал для борьбы и вспомогательные помещения. Спортзал можно будет делить на две или три автономные зоны. Вне учебного времени можно будет ограничивать доступ к школьным помещениям, но при этом посетители детского центра будут иметь туда доступ. Также будет полностью реконструирована и территория школьного стадиона.

Ласнамяэская основная школа будет пользоваться корпусами ”А” и ”Б”, где расположатся учебные и вспомогательные помещения. Также предусмотрены зал, раздевалка и столовая, чьими услугами сможет пользоваться и детский центр. Для облегчения передвижения детей с особыми потребностями у корпусов расположены соответствующие всем требованиям лифты, которые спроектированы для обслуживания всех уровней здания.

В пользование детского центра предназначены три этажа южной стороны корпуса С — для этого будут созданы дополнительные площади. На первом этаже будет ученическое общежитие, на втором и третьем этажах — учебные и игровые помещения. На первом этаже корпуса С расположатся также и кабинеты учебно-консультационного центра.

Проект обновления здания составило OÜ Arhitektrum. Договор подряда заключили с Nordlin Ehitus OÜ 16 марта 2020 года. Работы будут завершены в мае будущего года, после чего займутся обстановкой здания. Праздничное открытие школы запланировано на август 2021 года. Общая стоимость проекта — 14, 8 млн евро.