Юферева-Скуратовски: в Ласнамяэ будут реализованы планы времен СССР

При ближайшем рассмотрении государственного бюджета на 2020 год можно увидеть, что целый ряд его проектов окажет существенное влияние на развитие Ласнамяэ, особенно его окраин. Более того, строительство новых развязок станет толчком для того, чтобы долгожданные коммунальные проекты на уровне Таллинна также были наконец реализованы, пишет депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия).
При внимательном изучении бюджетных стратегий государства и города Таллинна на ближайшие годы может обнаружить, что они идут рука об руку в плане преображения дальних уголков Ласнамяэ. Тех самых, которые граничат с Мууга, Виймси, Маарду, Лоо и, по сути, с ними сливаются. Речь идет о районе в конце Петербургского шоссе, где появится двухуровневая развязка Вяо, которая разведет транспортные потоки на Таллиннскую окружную дорогу, Раху теэ и Петербургское шоссе.
Развязка Вяо положит начало ремонту Петербургского шоссе
Реконструкцию развязки Вяо необходимо рассматривать как один из этапов преображения Петербургского шоссе. Действительно, ни в государственном, ни в бюджете Таллинна пока не значится планов по ремонту самого Петербургского шоссе, который оценивается более, чем в 40 миллионов евро. Очевидно, что без поддержки государства городу эта инвестиция не по силам. Тем более, что мы имеем дело с трассой международного масштаба. Однако, совсем без внимания Петербургское шоссе не останется. В государственном бюджете на следующий год предусмотрена долгожданная реконструкция развязки Вяо, которая по праву считается одной из важнейших развязок не только для Ласнаямэ, Таллинна, но и всей Эстонии.
Через этот транспортный узел будет проходить большая часть международных и внутригосударственных грузопотоков. Развязка свяжет между собой порты Таллинна, Мууга и Палдиски. В настоящий момент развязка полностью амортизирована, а высокая нагрузка в часы пик повышает риски аварий. Обновленная развязка обеспечит безопасное движение велосипедистов и пешеходов благодаря специальным дорожкам и тоннелям. В следующем году государственным бюджетом на реконструкцию развязки предусмотрено 8 с половиной миллионов евро, полностью работа над этим объектом будет завершена в 2021 году. Общая стоимость этого проекта превышает 20 миллионов, в финансирование принимает участие и фонд Европейского союза.
Согласно проекту развязка Вяо будет представлять собой двухуровневый круговой перекресток. Если направления на Раху теэ и Таллиннскую окружную дорогу будут реализованы на уровне земли, то выезд на Петербургское шоссе в направлении Таллинн-Нарва будет построен в виде перекрестка с круговым движением выше уровня земли. Кроме того, будет заменен отрезок амортизированного асфальтобетонного покрытия на Петербургском шоссе по направлению к Таллинну. На реконструкцию второго этапа Таллиннской окружной дороге в государственном бюджете следующего года запланировано более 6 миллионов евро.
Раху теэ: планы времен СССР будут реализованы
Если проект ласнамяэского трамвая в канаве Лаагна теэ, скорее всего, останется городской легендой, то таинственная дорога Раху теэ, о которой все слышали, но никто не видел, имеет все шансы появиться на карте Ласнамяэ уже в ближайшие годы.Где же будет проложена эта трасса, изначальный проект которой уже успел устареть. Согласно обновленным планам Таллинна и государства Раху теэ будет строиться в несколько этапов.
На первом этапе имеющийся кусочек дороги Раху теэ, который уходит с Петербургского шоссе в сторону Таллинна при повороте направо и плавно сливается с Лаагна теэ, будет расширен. Этот отрезок Раху теэ обретет две полосы в обоих направлениях и будет снабжен дорожками для велосипедистов и пешеходов. Строительство этой части Раху теэ будет профинансирована из государственного бюджета в рамках строительства развязки Вяо.
На втором этапе по данным столичного коммунального департамента реконструированный отрезок Раху теэ должен быть продлен от конца Лаагна теэ вплоть до дороги Уссимяэ теэ, вдоль которой сейчас располагается индустриальный парк Прийсле с одной стороны и пустырь с другой. Строительство этого участка Раху теэ поможет разгрузить перекресток дорог Уссимяэ теэ и Кярбери, который уже сейчас буквально задыхается от автомобильных потоков в часы пик. На следующий год в городском бюджете запланировано проектирование этого участка дороги Раху теэ на сумму 800 000 евро.
Параллельно с проектированием Раху теэ власти Таллинна совместно с девелоперами планируют построить пешеходный переход на перекрестке Уссимяэ и Линнамяэ теэ. Кроме того, вдоль Уссимяэ город планирует построить велосипедные и пешеходные дорожки, а также карманы для остановок общественного транспорта. Необходимость развития современной инфраструктуры стала особенно острой в последние годы после появления нового жилого фонда и бизнес-площадей в этом районе.
Третий этап развития Раху теэ предусматривает строительство отрезка дороги от Уссимяэ до Мустакиви теэ. Эта часть дороги должна пройти параллельно с недавно построенным парком Прийсле. Однако, учитывая, что жизненная необходимость этого участка не очень велика с точки зрения распределения транспортных потоков, до сих пор сложно сказать о каких временных сроках проектирования и строительства идет речь.
Четвертый финальный отрезок Раху теэ должен начинаться в районе, граничащем с Меелику (противоположная сторона от Паэвялья, Локаторов), и пересекать Мустакиви теэ. Строительство четвертого этапа будет связано со строительство Таллиннской больницы на Нарва мантеэ. Поскольку строительство больницы будет зависеть в том числе и от участия государства в этом проекте, пока что сложно сказать, когда начнется проектирование и строительство конечного отрезка Раху теэ.
Таким образом в ближайшие годы можно ожидать строительства только двух отрезков Раху теэ, что продиктовано соображениями целесообразности и жизненной необходимости в этом районе. Однако, реконструкцией развязки Вяо, строительством второго этапа Таллиннской окружной дороги и двух отрезков Раху теэ развитие окраин Ласнамяэ не ограничится. Завершившийся конкурс проекта железнодорожного терминала Рэйл Балтик обещает буквально космические преображения и этой части Ласнамяэ в ближайшие годы. Но если этот проект кажется пока чем-то отдаленным и фантастическим, то реконструкция развязка Вяо — это то, что нас ждет в ближайшие пару лет, поэтому имеет смысл уже сейчас приготовиться к определенным неудобствам, связанным с масштабными строительными работами. Впрочем, таллиннцам не привыкать к тому, что город постоянно строится.
Соседка доцента-расчленителя слышала последние слова жертвы
Что Рудковская рассказала о кровавом доценте из Петербурга
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Никогда не отвечайте "да" на телефонный звонок, и вот почему