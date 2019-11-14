Юферева-Скуратовски: в Ласнамяэ будут реализованы планы времен СССР

Если проект ласнамяэского трамвая в канаве Лаагна теэ, скорее всего, останется городской легендой, то таинственная дорога Раху теэ, о которой все слышали, но никто не видел, имеет все шансы появиться на карте Ласнамяэ уже в ближайшие годы.Где же будет проложена эта трасса, изначальный проект которой уже успел устареть. Согласно обновленным планам Таллинна и государства Раху теэ будет строиться в несколько этапов.

На первом этапе имеющийся кусочек дороги Раху теэ, который уходит с Петербургского шоссе в сторону Таллинна при повороте направо и плавно сливается с Лаагна теэ, будет расширен. Этот отрезок Раху теэ обретет две полосы в обоих направлениях и будет снабжен дорожками для велосипедистов и пешеходов. Строительство этой части Раху теэ будет профинансирована из государственного бюджета в рамках строительства развязки Вяо.

На втором этапе по данным столичного коммунального департамента реконструированный отрезок Раху теэ должен быть продлен от конца Лаагна теэ вплоть до дороги Уссимяэ теэ, вдоль которой сейчас располагается индустриальный парк Прийсле с одной стороны и пустырь с другой. Строительство этого участка Раху теэ поможет разгрузить перекресток дорог Уссимяэ теэ и Кярбери, который уже сейчас буквально задыхается от автомобильных потоков в часы пик. На следующий год в городском бюджете запланировано проектирование этого участка дороги Раху теэ на сумму 800 000 евро.

Параллельно с проектированием Раху теэ власти Таллинна совместно с девелоперами планируют построить пешеходный переход на перекрестке Уссимяэ и Линнамяэ теэ. Кроме того, вдоль Уссимяэ город планирует построить велосипедные и пешеходные дорожки, а также карманы для остановок общественного транспорта. Необходимость развития современной инфраструктуры стала особенно острой в последние годы после появления нового жилого фонда и бизнес-площадей в этом районе.

Третий этап развития Раху теэ предусматривает строительство отрезка дороги от Уссимяэ до Мустакиви теэ. Эта часть дороги должна пройти параллельно с недавно построенным парком Прийсле. Однако, учитывая, что жизненная необходимость этого участка не очень велика с точки зрения распределения транспортных потоков, до сих пор сложно сказать о каких временных сроках проектирования и строительства идет речь.

Четвертый финальный отрезок Раху теэ должен начинаться в районе, граничащем с Меелику (противоположная сторона от Паэвялья, Локаторов), и пересекать Мустакиви теэ. Строительство четвертого этапа будет связано со строительство Таллиннской больницы на Нарва мантеэ. Поскольку строительство больницы будет зависеть в том числе и от участия государства в этом проекте, пока что сложно сказать, когда начнется проектирование и строительство конечного отрезка Раху теэ.