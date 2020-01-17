Юферева-Скуратовски: Ласнамяэская церковь притягивает молодежь

Эти люди участвуют в социальных проектах, помогают пожилым прихожанам, посещают дом престарелых, оказывают помощь приходской воскресной школе. В храме для каждого человека можно найти занятие, к которому лежит его душа. Стремление к бескорыстному служению ближнему-свидетельство и результат здоровой духовной жизни прихода. Поэтому я не устаю этому радоваться и благодарить всех людей, которые стали частью нашей церковной семьи и помогают развивать приходскую жизнь, делая ее более насыщенной и интересной. Прежде чем стать волонтером, я приглашаю людей посещать наш храм и принимать участие в богослужениях. Если вы чувствуете, что это, место, где вам хочется остаться и принять более активное участие, то тогда можно обратиться ко мне или служителям храма. Каждое такое обращение дает нам силы и понимание того, что все, что мы здесь делаем нужно прихожанам и жителям района и ценимо ими.

М.Ю-С. Многие люди не очень хорошо осведомлены о внутренней жизни церкви. Их контакты с храмом ограничиваются редкими визитами в те моменты, когда люди чувствуют необходимость обратиться к высшим силам. Или посещением церкви по большим праздникам, потому что так принято. Что происходит в Ласнамяэской церкви в промежутках между большими службами, которые традиционно собирают много людей?

О.А. Можно сказать, что жизнь в храме кипит даже тогда, когда со стороны этого не видно. Пожалуй, рассказ можно начать с работы воскресной школы, которая сейчас насчитывает три группы — младшую (до 6 лет), среднюю (от 6 до 11 лет) и старшую (от 11 лет и старше). Занятия в приходской школе проходят раз в неделю. Кроме занятий дети участвуют в различных образовательных и развлекательных экскурсиях. Например, минувшим летом мы с ними ездили в Раквере, посетили православный приход и средневековый замок. Эта поездка оставила самые теплые воспоминания не только у самих детей, но и сопровождавших их родителей. В планах и другие развивающие экскурсии.

Хотелось бы отметить недавно созданный молодежный отдел, который также ведет активную деятельность. Ребята организовали дискуссионный клуб, в котором проводятся дебаты на актуальные темы, связанные с вопросами веры и религии. Ходят в тематические походы, проводят вместе время. Замечательные ребята, которым хочется пожелать успеха во всех их начинаниях.

Есть в храме также богословские курсы, которые популярны среди людей среднего и пожилого возраста. Их регулярно посещает около 40 человек. При приходе открыты курсы колокольного звона и церковного рукоделья. Работает социальный отдел, который оказывает помощь пожилым людям — волонтеры помогают старикам добираться на церковные службы, проводят совместные чаепития, передают нуждающимся продуктовые пакеты. Миссионерский отдел принимает участие в организации общецерковных конференций, выпускает информационные листки и брошюры, которые в доступной форме знакомят людей с основами веры. Кстати, в миссионерском отделе трудятся в основном молодые люди.