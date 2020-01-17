17.01.2020, 08:00

Юферева-Скуратовски: Ласнамяэская церковь притягивает молодежь


Мария Юферева-Скуратовски, депутат Ригикогу (участник группы православных депутатов)
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Юферева-Скуратовски: Ласнамяэская церковь притягивает молодежь
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После назначения нового настоятеля в храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Ласнамяэ Александра Галиакберова прошло уже больше года. Мы встретилась с отцом Александром и поговорили о том, почему люди приходят в храм и что нового там появилось за минувший год.

М.Ю-С. Каков на сегодняшний день по вашим наблюдениям состав людей, посещающих ваш приход? Это только жители Ласнамяе или в их числе есть гости нашего города?

О.А. Стоит признать, что туристы нечасто заходят в наш храм, в первую очередь постоянные прихожане и гости храма — это жители нашего района. Я вижу, что местные жители с удовольствием сюда приходят и чувствуют здесь себя как дома, хотят стать частичкой нашего церковного сообщества. Только так я могу объяснить то, что десятки людей за последний год обратились ко мне с различными предложениями о помощи храму. То, что люди готовы посвящать свое время и силы нашему приходу поистине бесценно. И среди них — есть молодые и люди среднего возраста, у которых есть работа, учеба, семья.

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М.Ю-С. То есть вы хотите сказать, что такое трендовое в мире направление, как волонтерство, теперь перекинулось и на Ласнамяэскую церковь? Чем же все эти люди могут быть полезны храму? И как стать волонтером?

О.А. За минувший год порядка 50ти человек активно включились в жизнь прихода.

Эти люди участвуют в социальных проектах, помогают пожилым прихожанам, посещают дом престарелых, оказывают помощь приходской воскресной школе. В храме для каждого человека можно найти занятие, к которому лежит его душа. Стремление к бескорыстному служению ближнему-свидетельство и результат здоровой духовной жизни прихода. Поэтому я не устаю этому радоваться и благодарить всех людей, которые стали частью нашей церковной семьи и помогают развивать приходскую жизнь, делая ее более насыщенной и интересной. Прежде чем стать волонтером, я приглашаю людей посещать наш храм и принимать участие в богослужениях. Если вы чувствуете, что это, место, где вам хочется остаться и принять более активное участие, то тогда можно обратиться ко мне или служителям храма. Каждое такое обращение дает нам силы и понимание того, что все, что мы здесь делаем нужно прихожанам и жителям района и ценимо ими.

М.Ю-С. Многие люди не очень хорошо осведомлены о внутренней жизни церкви. Их контакты с храмом ограничиваются редкими визитами в те моменты, когда люди чувствуют необходимость обратиться к высшим силам. Или посещением церкви по большим праздникам, потому что так принято. Что происходит в Ласнамяэской церкви в промежутках между большими службами, которые традиционно собирают много людей?

О.А. Можно сказать, что жизнь в храме кипит даже тогда, когда со стороны этого не видно. Пожалуй, рассказ можно начать с работы воскресной школы, которая сейчас насчитывает три группы — младшую (до 6 лет), среднюю (от 6 до 11 лет) и старшую (от 11 лет и старше). Занятия в приходской школе проходят раз в неделю. Кроме занятий дети участвуют в различных образовательных и развлекательных экскурсиях. Например, минувшим летом мы с ними ездили в Раквере, посетили православный приход и средневековый замок. Эта поездка оставила самые теплые воспоминания не только у самих детей, но и сопровождавших их родителей. В планах и другие развивающие экскурсии.

Хотелось бы отметить недавно созданный молодежный отдел, который также ведет активную деятельность. Ребята организовали дискуссионный клуб, в котором проводятся дебаты на актуальные темы, связанные с вопросами веры и религии. Ходят в тематические походы, проводят вместе время. Замечательные ребята, которым хочется пожелать успеха во всех их начинаниях.

Есть в храме также богословские курсы, которые популярны среди людей среднего и пожилого возраста. Их регулярно посещает около 40 человек. При приходе открыты курсы колокольного звона и церковного рукоделья. Работает социальный отдел, который оказывает помощь пожилым людям — волонтеры помогают старикам добираться на церковные службы, проводят совместные чаепития, передают нуждающимся продуктовые пакеты. Миссионерский отдел принимает участие в организации общецерковных конференций, выпускает информационные листки и брошюры, которые в доступной форме знакомят людей с основами веры. Кстати, в миссионерском отделе трудятся в основном молодые люди.

М.Ю-С. Коль уже мы заговорили о распространении информации, не могу не отметить, что страничка Ласнамяэского храма в Фейсбуке за последний год буквально преобразилась и живет активной жизнью. Скажите, вы справляетесь своими силами или привлекли специалистов в области социальных сетей?

О.А. Конечно, справляемся своими силами (улыбается). Нашу страничку в Фейсбуке ведут два человека: преподаватель воскресной школы Елена Эспе и священник нашего храма отец Григорий Борисов. Публикуют информацию о жизни храма, грядущих событиях, состоявшихся встречах. Самая активная группа наших подписчиков, это люди 35-45 лет. Так что значимость социальных сетей в современном мире отрицать нельзя.

М.Ю-С. Какие задачи ставите перед собой на грядущий год?

О.А. В контексте будущих задач хотелось бы отметить то, чего уже удалось добиться. Мы увеличили время работы храма. С начала этого года церковь открыта ежедневно с 10.00 до 18.00. Когда совершаются богослужения двери храма открыты с 9.00 до 19.00. Мы проводим 4 литургии в неделю, две — в будние дни, стараясь приурочить их к церковным праздникам и две на выходных. В идеале хотелось бы проводить службы ежедневно, именно к этому мы и стремимся.

Продолжаем сотрудничество с управой района Ласнамяэ, которое всегда было очень эффективным, что заметно по изменениям вокруг нашего храма — новые скамейки, заасфальтированные дорожки, посажена ель, которую теперь мы украшаем на Рождество — все это результат совместной работы со старейшинами района, которые с вниманием и пониманием относятся к нуждам прихода.

Основной задачей считаю развитие уже имеющихся направлений приходской жизни и каждодневную работу с людьми, которые ищут дорогу к храму. Мы должны сделать все, чтобы людям хотелось возвращаться в храм снова и снова. Приглашаю всех жителей Таллинна посетить наш храм, мы вас ждем!

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