Юферева-Скуратовски: бассейн в Ласнамяэ будет построен в 2025 году. Но кризис может внести коррективы

"Когда в Ласнамяэ появится бассейн? Начало строительства запланировано в следующем году, но экономическая ситуация может внести свои коррективы. Согласно договору бассейн должен быть построен и сдан в эксплуатацию к 2025 году. Специально созданная для этого компания Tondiraba Ujula OÜ будет отвечать за все мероприятия, связанные со строительством и работой бассейна", — написала депутат.

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