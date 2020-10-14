Юферева-Скуратовски: бассейн в Ласнамяэ будет построен в 2025 году. Но кризис может внести коррективы
Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски в рамках ответов на вопросы своим пользователям фэйсбука рассказала, есть ли изменения в планах постройки бассейна в Ласнамяэ.
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