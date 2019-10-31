Ярмарка труда в Ласнамяэ: среди работодателей будут компании Norma и IKEA

На ярмарке труда, которая пройдет уже в пятый раз, будет представлено 25 работодателей. Предлагаемые рабочие места находятся либо в районе Ласнамяэ, либо на рабочее место организован транспорт из Ласнамяэ.

Вакансии будут в сферах производства, логистики, транспорта, уборки, многие работодатели готовы принять на работу людей, не владеющих эстонским языком. Больше всего работников разных специальностей ищет компания Norma. В этом году впервые на ярмарке будут представлены латвийская торговая сеть строительных материалов Depo и шведский производитель мебели IKEA. Также компания ASÕP через новую платформу предлагает работу учителям на замену. Раннее на ярмарках труда Ласнамяэ не предлагалась работа в секторе обслуживания, питания и образования.

Для того чтобы узнать, какое выбрать направление и какие получить навыки, на ярмарке труда можно обратиться к консультантам по карьере. На вопросы по трудоустройству за границей ответит EURES-консультант. Люди с пониженной трудоспособностью смогут получить консультацию специалистов по темам оценки трудоспособности, вспомогательных средств для работы и работы с частичной занятостью.

С работодателями и вакансиями ярмарки труда можно ознакомиться здесь. Вход на ярмарку для всех свободный.