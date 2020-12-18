Высокий уровень инфицирования коронавирусом в Ласнамяэ обусловлен большой плотностью населения

"Вирус лучше всего распространяется там, где вместе много людей", — сказала в программе "Terevisioon" на ETV координатор по разработке и применению профилактических мер для борьбы с эпидемией коронавируса в Таллинне Эстер Эпик.

Второй гость программы — редактор новостной программы "Актуальная камера" Евгения Волохонская — отметила, что в Ласнамяэ также больше среднего проживает малообеспеченных людей, которые боятся потерять работу, из-за чего могут продолжать работать, например с насморком.

По словам Эпик, очаги на рабочих местах возникают прежде всего на производстве.

Город Таллинн рекомендует отметить Рождество и Новый год в узком кругу. "Нет смысла ходить по соседям в квартирных товариществах", — сказал Эпик.

За последнюю неделю в Таллинне добавилось примерно 1500 новых случаев заболевания коронавирусом, из них треть или около 500 зарегистрировано в Ласнамяэ. В этом районе и самый высокий показатель кумулятивной заболеваемости — 740 случаев на 100 000 жителей за две недели.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!