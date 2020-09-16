Всемирный день чистоты в Ласнамяэ пройдет на каноэ

В этом году в фокусе Всемирного дня чистоты, в первую очередь, мелкий и незаметный мусор, который так или иначе скапливается в природе и городской среде. ”Время от времени на территории района управа сталкивается с проблемой несанкционированных свалок из крупногабаритного мусора и в сотрудничестве с МуПо занимается ликвидацией таких залежей и выявлением нарушителей порядка. Но есть и то, что скрывается от невооруженного взгляда. Мелкий мусор, будь то окурки, пробки от бутылок или фантики, который порой элементарно остается незамеченным, несет в себе скрытую опасность. Он так же, как и крупные отходы, загрязняет окружающую среду и водоемы, создавая угрозу для животных и людей, — пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. — Именно за таким мусором мы выйдем на охоту субботним утром в парк Паэ и приглашаем присоединиться к акции всех, кто за чистый Ласнамяэ”.

В субботу, 19 сентября, в 11:00 у моста в парке Паэ со стороны здания районной управы (Палласти, 54) пройдет сбор и регистрация участников толоки. Передвигаясь по берегу пешком, а по воде — на 10-ти каноэ, задачей добровольцев станет за несколько часов очистить здешний водоем и его окрестности от мусора. Для распределения работ на суше и воде участникам необходимо зарегистрироваться по ссылке. Выдачу рабочего инвентаря, средств защиты и инструктаж проведут на месте. Более подробную информацию о Всемирном дне чистоты в Ласнамяэ можно найти здесь.

Таллинн — финалист конкурса на титул ”Зеленая столица Европы”. В конце августа в различных столичных районах прошла кампания ”Море начинается здесь”. В ходе кампании на 40 ласнамяэских люков нанесли специальную желтую маркировку, чтобы обратить внимание людей на проблему загрязнения через ливневые канализации Балтийского моря и улучшить состояние водоема за счет снижения уровня мелкого мусора.

Во Всемирном дне чистоты район Ласнамяэ примет участие в третий раз.