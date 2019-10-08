Возможно, у Таллинна и Харьюмаа будет единая билетная система

Стороны договорились о единой цели — уменьшить негативное воздействие транспорта на окружающую среду в регионе и подчеркнули важность планирования подвижности на единых началах, не ограниченных границами самоуправлений.

След от загрязнения углекислым газом, выделяемым транспортом в столице и ее окрестностях, составляет почти половину всего загрязнения от транспорта в стране, что делает наиболее эффективными вложения в щадящую природу подвижность именно здесь. Министерство поддерживает это и, со своей стороны, будет исходить из достигнутых соглашений при распределении финансов, выделенных из европейских фондов в последующий период.

По оценке министра Таави Ааса, сотрудничество имеет очень важное значение, чтобы людям, регулярно передвигающимся в обе стороны, это было удобно делать, невзирая на границы самоуправлений. "Мы должны учитывать, — отметил он, — что количество автомобилей уже не может увеличиваться пропорционально росту населения в этом регионе, поскольку просто не выдержит инфраструктура. Мне очень приятно, что Таллиннская городская управа сознает, что вызовам надо идти навстречу совместно. Для достижения целей будут проанализированы разные сценарии улучшения возможностей передвижения и не исключено, что в будущем появится общий департамент, координирующий подвижность на территории Харьюского уезда. В том числе надо проанализировать создание единой сети линий общественного транспорта и единой билетной системы в регионе Таллинна".