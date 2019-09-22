Во сколько обойдется строительство СПА-комплекса с олимпийским бассейном в Ласнамяэ?

По словам вице-мэра Таллинна Эхи Вырк, она на превысит 55 млн евро, при этом сам бассейн можно было бы построить за 9 млн евро.

Объект, по замыслу властей, будет построен в сотрудничестве с частным сектором.

По плану мэрии, краеугольный камень нового спортивного объекта будет заложен в 2021 году.

Детальную планировку земельного участка на улице Варраку, 14 и прилегающей территории, позволяющую построить у спортхолла "Тондираба" бассейн с 50-метровыми плавательными дорожками и тренировочный бассейн с четырьмя 25-метровыми дорожками, столичная горуправа утвердила в октябре 2017 года.