19.05.2020, 13:50

Внимание! Летом на этих дорогах в Ласнамяэ происходит больше всего аварий


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Внимание! Летом на этих дорогах в Ласнамяэ происходит больше всего аварий
Foto: accelerista.com

Центр надзора за дорожным движением проанализировал статистику последних пяти лет по авариям, произошедшим летом, и привел список самых опасных мест в Таллинне, пишет Accelerista.com. Что касается отдельно района Ласнамяэ, то этот рейтинг выглядит следующим образом:

Перебугское шоссе между Тарту мнт и Мустакиви теэ

2 столкновения с пешеходом
9 столкновений с транспортным средством сбоку
5 столкновений с транспортным средством сзади
Основные причины: неправильный выезд с второстепенных дорог, сторонние занятия за рулем, запрещающий знак светофора, немоторизированное движение.

Улица Пунане между Паэ и Смуули

3 столкновения с транспортным средством сбоку
5 столкновений с пешеходом
2 столкновения с транспортным средством сзади
Основные причины: неправильный выезд с второстепенных дорог, сторонние занятия за рулем, запрещающий знак светофора, немоторизированное движение.

Смуули теэ между Нарвским шоссе и Петербургским шоссе

5 столкновений с транспортным средством сбоку
2 столкновения с пешеходом
3 столкновения с транспортным средством сзади
Основные причины: неправильный выезд с второстепенных дорог, сторонние занятия за рулем, запрещающий знак светофора, немоторизированное движение.

Нарвское шоссе между Смуули теэ и Вана-Нарва мнт

2 столкновения с двигающимся навстречу транспортным средством
2 столкновения с пешеходом
4 столкновения с транспортным средством сзади
3 выезда с дороги
5 столкновений с транспортным средством сбоку
Основные причины: неправильный выезд с второстепенных дорог, сторонние занятия за рулем.

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