Внимание! Летом на этих дорогах в Ласнамяэ происходит больше всего аварий

Перебугское шоссе между Тарту мнт и Мустакиви теэ

2 столкновения с пешеходом

9 столкновений с транспортным средством сбоку

5 столкновений с транспортным средством сзади

Основные причины: неправильный выезд с второстепенных дорог, сторонние занятия за рулем, запрещающий знак светофора, немоторизированное движение.

Улица Пунане между Паэ и Смуули

3 столкновения с транспортным средством сбоку

5 столкновений с пешеходом

2 столкновения с транспортным средством сзади

Основные причины: неправильный выезд с второстепенных дорог, сторонние занятия за рулем, запрещающий знак светофора, немоторизированное движение.

Смуули теэ между Нарвским шоссе и Петербургским шоссе

5 столкновений с транспортным средством сбоку

2 столкновения с пешеходом

3 столкновения с транспортным средством сзади

Основные причины: неправильный выезд с второстепенных дорог, сторонние занятия за рулем, запрещающий знак светофора, немоторизированное движение.

Нарвское шоссе между Смуули теэ и Вана-Нарва мнт

2 столкновения с двигающимся навстречу транспортным средством

2 столкновения с пешеходом

4 столкновения с транспортным средством сзади

3 выезда с дороги

5 столкновений с транспортным средством сбоку

Основные причины: неправильный выезд с второстепенных дорог, сторонние занятия за рулем.