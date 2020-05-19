Внимание! Летом на этих дорогах в Ласнамяэ происходит больше всего аварий

Перебугское шоссе между Тарту мнт и Мустакиви теэ
2 столкновения с пешеходом
9 столкновений с транспортным средством сбоку
5 столкновений с транспортным средством сзади
Основные причины: неправильный выезд с второстепенных дорог, сторонние занятия за рулем, запрещающий знак светофора, немоторизированное движение.
Улица Пунане между Паэ и Смуули
3 столкновения с транспортным средством сбоку
5 столкновений с пешеходом
2 столкновения с транспортным средством сзади
Основные причины: неправильный выезд с второстепенных дорог, сторонние занятия за рулем, запрещающий знак светофора, немоторизированное движение.
Смуули теэ между Нарвским шоссе и Петербургским шоссе
5 столкновений с транспортным средством сбоку
2 столкновения с пешеходом
3 столкновения с транспортным средством сзади
Основные причины: неправильный выезд с второстепенных дорог, сторонние занятия за рулем, запрещающий знак светофора, немоторизированное движение.
Нарвское шоссе между Смуули теэ и Вана-Нарва мнт
2 столкновения с двигающимся навстречу транспортным средством
2 столкновения с пешеходом
4 столкновения с транспортным средством сзади
3 выезда с дороги
5 столкновений с транспортным средством сбоку
Основные причины: неправильный выезд с второстепенных дорог, сторонние занятия за рулем.
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