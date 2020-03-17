Владимир Свет утвержден в качестве старейшины Ласнамяэ

Как отметил старейшина района Владимир Свет, важнейшая на данный момент цель — помочь жителям Ласнамяэ преодолеть кризис, вызванный распространением коронавируса. ”Мы должны быть рядом с теми, кто не может положиться на своих близких или соседей, и я уверен, что все работники районной управы приложат максимальные усилия для выполнения этой работы”, — добавил Свет.

Свет сообщил, что о дальнейших планах можно будет говорить только после встречи с жителями района, чтобы выслушать их идеи и ожидания. ”К сожалению, сейчас не время для многолюдных собраний. Поэтому я приглашаю всех жителей Ласнамяэ на онлайн-конференцию, которая состоится в мой первый рабочий день в новой должности — 23 марта в 18:00 на личной страничке в сети Facebook. Хотелось бы выслушать вопросы и предложения на темы существующих проблем и планов развития района”, — сказал Свет.

Районный совет Лансамяэ одобрил кандидатуру Владимира Света в качестве стрейшины района 10 марта. Свет заручился поддержкой районного совета, один член совета воздержался.

Большую часть своей жизни Свет прожил в Ласнамяэ, с ноября 2017 года он был старейшиной района Кесклинн, до этого — советником канцлера права. Свет окончил магистратуру Юридического института Тартуского университета.

Горуправа освободила по собственному желанию с поста старейшины Ласнамяэ бывшего старейшину Андреса Вяэна 4 марта.