Владимир Свет рассказал, с чем связан высокий уровень заражения коронавирусом в Ласнамяэ

Старейшина Ласнамяэ отметил, что исследования и статистика показывают, что русскоязычные жители Эстонии, которые наиболее компактно проживают в Ласнамяэ и Ида-Вирумаа, где показатели распространения коронавируса высокие, носят маски и информированы о связанных с коронавирусом рисках не меньше, чем эстоноязычное население.

"Разумеется, в случае Ласнамяэ надо учитывать довольно высокую плотность населения, которая, возможно, одна из самых высоких в Эстонии. Наверное, это тоже влияет", — сказал Свет.

"Но основное различие мы видим в том, насколько человек может работать удаленно и насколько хорошо люди защищены в социально-экономическом смысле. Если человек может работать удаленно, если он чувствует себя уверенно, то он смелее берет больничный, у него больше возможностей работать из дома и избегать контактов, потому что характер его работы это позволяет. Поэтому основными причинами являются эти два фактора: социально-экономическое положение и плотность населения", — пояснил он.

Свет отметил, что существенное значение также имеет степень информированности людей о своих правах брать больничный или оставаться в самоизоляции, и напомнил в связи с этим о вступившей в силу с начала года законодательной поправке, которая позволяет получать компенсацию за больничный со второго дня болезни.

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