Владимир Свет: ни один честный предприниматель от ликвидации киосков-"ракушек" не пострадает

”На прошлой неделе мы сообщили о начале демонтажа старых киосков, совмещенных с павильонами для ожидания автобусов. Это вызвало беспокойство некоторых владельцев ларьков и точек питания, которые все еще действуют на отдельных таких остановках. Спешим заверить, что с теми предпринимателями, которые заинтересованы в развитии своего бизнеса и готовы поддерживать в порядке здание киоска и прилегающую к нему территорию, мы намерены обсудить возможности модернизации их ларьков. Стоит также подчеркнуть, что большинство из действовавших когда-то под одной крышей со старыми автобусными павильонами киосков уже прекратили свое существование”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Запланированные работы по обустройству старых автобусных остановок подразумевают демонтаж совмещенных с павильонами для ожидания автобусов киосков и установку на их месте витринных остановочных павильонов со скамейками. Первыми демонтированными ”ракушками” стали киоски на остановках Пикри и Паэсилла. Следующие новые павильоны ожидания получат остановки Уус-Паэ, Маяка и Катлери.

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