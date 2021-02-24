Викторина: хорошо ли ты знаешь историю Ласнамяэ?
В День независимости предлагаем всем жителям и фанатам Ласнамяэ пройти викторину, ответив на десять вопросов об истории района.
В День независимости предлагаем всем жителям и фанатам Ласнамяэ пройти викторину, ответив на десять вопросов об истории района.
В прошлом году управа Ласнамяэ запустила проект “Музей Ласнамяэ”, который знакомит горожан с историей самого большого района столицы. В ходе проекта проводятся экскурсии, публикуются рассказы об истории района, а сейчас готовится выставка о малоизвестных страницах истории Ласнамяэ.
Также управа продолжает установку мемориальных табличек в память о проживавших на территории района людях, которые оставили след в истории Эстонии или внесли заметный вклад в культуру нашей страны. Если вы располагаете информацией о художнике, музыканте, спортсмене или другом выдающемся человеке, чью память можно увековечить в городском пространстве Ласнамяэ, управа ждет ваши предложения на адрес lasnamae@tallinnlv.ee.
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