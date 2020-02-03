03.02.2020, 15:14

Видеоопрос RusDelfi | Нужен ли трамвай в Ласнамяэ? Что думают об этом сами жители района

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Пока власть придержащие города Таллинна спорят, о том, нужен ли трамвай району Ласнамяэ, Алина Захарова решила спросить у самих жителей, что они думают по этому поводу.

Ответы, как и всегда, были полярными. Кто-то считает, что наличие нового транспорта изменит и облегчит жизнь, кто-то утверждает, что и так в Таллинне транспортная ситуация близка к идеальной.

Смотрите видео и делитесь своим мнением в комментариях!

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