Видеоопрос RusDelfi | Нужен ли трамвай в Ласнамяэ? Что думают об этом сами жители района

Ответы, как и всегда, были полярными. Кто-то считает, что наличие нового транспорта изменит и облегчит жизнь, кто-то утверждает, что и так в Таллинне транспортная ситуация близка к идеальной.

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