03.02.2020, 15:14
Видеоопрос RusDelfi | Нужен ли трамвай в Ласнамяэ? Что думают об этом сами жители района(6)
Пока власть придержащие города Таллинна спорят, о том, нужен ли трамвай району Ласнамяэ, Алина Захарова решила спросить у самих жителей, что они думают по этому поводу.
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