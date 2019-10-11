ВИДЕООПРОС DELFI | Юферева-Скуратовски поддержала скандально известного кандидата от EKRE. Что думают об этом в Ласнамяэ?

Четыре года назад Рейтельманн назвал местных русских паразитирующими тиблами, а приезжающих сюда иммигрантов — грязью. Теперь этот человек будет представлять Эстонии в ПАСЕ, организации, одна из главных задач которой — решать проблемы дискриминации.

Руководитель эстонской делегации в ПАСЕ Мария Юфера-Скуратовски, некогда старейшина Ласнамяэ, тоже проголосовала за вхождение Рейтеьманна в состав делегации. Смотрите, что думают о решении Марии жители столичного района Ласнамяэ.