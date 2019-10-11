ВИДЕООПРОС DELFI | Юферева-Скуратовски поддержала скандально известного кандидата от EKRE. Что думают об этом в Ласнамяэ?(86)
Комиссия Рийгикогу по иностранным делам утвердила кандидатуру скандально известного члена EKRE Урмаса Рейтельманна в качестве представителя Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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