11.10.2019, 16:35

ВИДЕООПРОС DELFI | Юферева-Скуратовски поддержала скандально известного кандидата от EKRE. Что думают об этом в Ласнамяэ?

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Роман Старапопов
корреспондент, монтаж
Яанус Ленсмент
видео
EST 20

Комиссия Рийгикогу по иностранным делам утвердила кандидатуру скандально известного члена EKRE Урмаса Рейтельманна в качестве представителя Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Четыре года назад Рейтельманн назвал местных русских паразитирующими тиблами, а приезжающих сюда иммигрантов — грязью. Теперь этот человек будет представлять Эстонии в ПАСЕ, организации, одна из главных задач которой — решать проблемы дискриминации.

Руководитель эстонской делегации в ПАСЕ Мария Юфера-Скуратовски, некогда старейшина Ласнамяэ, тоже проголосовала за вхождение Рейтеьманна в состав делегации. Смотрите, что думают о решении Марии жители столичного района Ласнамяэ.

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