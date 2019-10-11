ВИДЕООПРОС DELFI | Юферева-Скуратовски поддержала скандально известного кандидата от EKRE. Что думают об этом в Ласнамяэ?(91)
Комиссия Рийгикогу по иностранным делам утвердила кандидатуру скандально известного члена EKRE Урмаса Рейтельманна в качестве представителя Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Стало известно, на чем попался убийца саратовской девочки
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске
Убийца девочки в Саратове раскрыл ужасные детали преступления
Медики установили, какой вред нанес сестрам Хачатурян их отец