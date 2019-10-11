11.10.2019, 16:35

ВИДЕООПРОС DELFI | "Отношение поменяется". Что думают жители Ласнамяэ о Юферевой-Скуратовски, которая поддержала кандидатуру Рейтельманна в ПАСЕ

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Роман Старапопов
корреспондент, монтаж
Яанус Ленсмент
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Комиссия Рийгикогу по иностранным делам утвердила кандидатуру скандально известного члена EKRE Урмаса Рейтельманна в качестве представителя Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Четыре года назад Рейтельманн назвал местных русских паразитирующими тиблами, а приезжающих сюда мигрантов — грязью. Теперь этот человек будет представлять Эстонии в ПАСЕ, организации, одна из главных задач которой — решать проблемы дискриминации.

Руководитель эстонской делегации в ПАСЕ Мария Юфера-Скуратовски, некогда старейшина Ласнамяэ, тоже проголосовала за вхождение Рейтеьманна в состав делегации. Смотрите, что думают о Марии жители столичного района Ласнамяэ.

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