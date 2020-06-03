03.06.2020, 08:26

ВИДЕО: Вот это взрыв! Из-за аварии на подстанции множество жителей Ласнамяэ остались без электричества


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Сегодня в 03:51 в Таллинне на электроподстанции произошла авария, в связи с чем в районе Тяхесяю в Ласнамяэ без электричества осталось 5350 потребителей.

Elektrilevi занимается устранением неполадок и обещает восстановить электроснабжение при первой возможности.

”Надеемся восстановить ток не позднее полудня. Было повреждено оба кабеля питания подстанции. В месте, где воздушная линия переходит в кабель, произошло возгорание. На место были вызваны пожарные. Более детальную информацию мы передадим полиции”, — сообщил представитель Elektrilevi Харди Пуусепп.

Смотрите видео, присланное нам читателем!

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