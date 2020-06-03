ВИДЕО: Вот это взрыв! Из-за аварии на подстанции множество жителей Ласнамяэ остались без электричества

rus.delfi.ee EST

Сегодня в 03:51 в Таллинне на электроподстанции произошла авария, в связи с чем в районе Тяхесяю в Ласнамяэ без электричества осталось 5350 потребителей.