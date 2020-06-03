03.06.2020, 08:26
ВИДЕО: Вот это взрыв! Из-за аварии на подстанции множество жителей Ласнамяэ остались без электричества
Сегодня в 03:51 в Таллинне на электроподстанции произошла авария, в связи с чем в районе Тяхесяю в Ласнамяэ без электричества осталось 5350 потребителей.
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