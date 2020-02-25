ВИДЕО: Вот это номер! По парку Кивила в Ласнамяэ бегал заяц

Читатель RusDelfi катался вечером на самокате по ласнамяэскому парку Кивила и обнаружил вот такого вот "соседа".
“Наверное, заяц праздновал День независимости Эстонии и загулял”, — предположил читатель.
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