25.02.2020, 09:51

ВИДЕО: Вот это номер! По парку Кивила в Ласнамяэ бегал заяц

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Читатель RusDelfi катался вечером на самокате по ласнамяэскому парку Кивила и обнаружил вот такого вот "соседа".

“Наверное, заяц праздновал День независимости Эстонии и загулял”, — предположил читатель.

Смотрите видео!

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