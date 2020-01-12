ВИДЕО | В "Тондираба" прошел ледовый бал-маскарад

Сегодня в рамках сотрудничества управы района Ласнамяэ и ”Русского Радио” состоялось семейное мероприятие ”Маскарад на льду” в ледовом холле ”Тондираба”.
Сегодня в рамках сотрудничества управы района Ласнамяэ и ”Русского Радио” состоялось семейное мероприятие ”Маскарад на льду” в ледовом холле ”Тондираба”.
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