12.01.2020, 22:25

ВИДЕО | В "Тондираба" прошел ледовый бал-маскарад

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Сегодня в рамках сотрудничества управы района Ласнамяэ и ”Русского Радио” состоялось семейное мероприятие ”Маскарад на льду” в ледовом холле ”Тондираба”.

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