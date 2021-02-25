ВИДЕО | В марте начнется строительство ласнамяэского парка Тондираба

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что в случае парка Тондираба, речь идет об уникальной зеленой территории, которая предложит разным поколениям больше возможностей для укрепления здоровья и проведения досуга на свежем воздухе.

”В парке будут созданы возможности как для командных, так и индивидуальных занятий спортом, построено несколько больших игровых площадок, тропа приключений и площадки для выгула собак, — сказал Кылварт. — Запланирована удобная инфраструктура для велосипедистов, а также трасса, пролегающая по пересеченной местности. Кроме того, будет обустроена отдельная территория для занятий экстремальными видами спорта. В парке расположится также каток, на котором летом можно будет заниматься другими видами спорта. Пешеходные тропы позволят пересечь парк напрямую — через лес”.

В Тондираба представлено множество различного рода зеленых зон: водяные оконца, заболоченные и поросшие камышом участки, полоса черничника, пустыри и перелесок. Ученые подтвердили, что видовое разнообразие на планете быстро уменьшается, и в городах все меньше становится уголков живой природы, которые одновременно являются местами отдыха для человека и убежищем для животных, растений и насекомых. Поэтому парк Тондираба следует рассматривать как природную рекреацию, которая предлагает в самом плотно заселенном районе Таллинна убежище для городской природы, давая при этом возможность человеку возможность ею насладиться.

В ходе строительства парка будет построено в общей сложности 25 661 м2 пешеходных дорожек, а также 10 243 м2 дорог, покрытых гравием и древесной корой. В парке раскинутся 7575 м2 лужаек, 20 110 м2 — отдельных полей, 1051 м2 влажных лугов, а также 8750 м2 территорий с растущей травой. В южной части парка над водяными оконцами будут проложены приподнятые дорожки.

Помимо дорожно-строительных работ и возведения конструкций, будет установлено уличное освещение, обновлены техносети, произведены работы по ландшафтному дизайну, установлены средства безопасности и организации движения. Также будет построено 10 отдельных площадок, среди которых будут каток, площадка для игры в пляжный волейбол, памптрек, скейтпарк и велосипедная трасса по пересеченной местности.