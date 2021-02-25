ВИДЕО | В марте начнется строительство ласнамяэского парка Тондираба

В марте Tallinna Teede AS приступит к работам по строительству расположенного в Ласнамяэ парка Тондираба. Парк станет крупнейшей столичной зоной отдыха, в которой найдется место и природе, и людям.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что в случае парка Тондираба, речь идет об уникальной зеленой территории, которая предложит разным поколениям больше возможностей для укрепления здоровья и проведения досуга на свежем воздухе.
”В парке будут созданы возможности как для командных, так и индивидуальных занятий спортом, построено несколько больших игровых площадок, тропа приключений и площадки для выгула собак, — сказал Кылварт. — Запланирована удобная инфраструктура для велосипедистов, а также трасса, пролегающая по пересеченной местности. Кроме того, будет обустроена отдельная территория для занятий экстремальными видами спорта. В парке расположится также каток, на котором летом можно будет заниматься другими видами спорта. Пешеходные тропы позволят пересечь парк напрямую — через лес”.
В Тондираба представлено множество различного рода зеленых зон: водяные оконца, заболоченные и поросшие камышом участки, полоса черничника, пустыри и перелесок. Ученые подтвердили, что видовое разнообразие на планете быстро уменьшается, и в городах все меньше становится уголков живой природы, которые одновременно являются местами отдыха для человека и убежищем для животных, растений и насекомых. Поэтому парк Тондираба следует рассматривать как природную рекреацию, которая предлагает в самом плотно заселенном районе Таллинна убежище для городской природы, давая при этом возможность человеку возможность ею насладиться.
В ходе строительства парка будет построено в общей сложности 25 661 м2 пешеходных дорожек, а также 10 243 м2 дорог, покрытых гравием и древесной корой. В парке раскинутся 7575 м2 лужаек, 20 110 м2 — отдельных полей, 1051 м2 влажных лугов, а также 8750 м2 территорий с растущей травой. В южной части парка над водяными оконцами будут проложены приподнятые дорожки.
Помимо дорожно-строительных работ и возведения конструкций, будет установлено уличное освещение, обновлены техносети, произведены работы по ландшафтному дизайну, установлены средства безопасности и организации движения. Также будет построено 10 отдельных площадок, среди которых будут каток, площадка для игры в пляжный волейбол, памптрек, скейтпарк и велосипедная трасса по пересеченной местности.
Проектную документацию по созданию парка Тондираба составило Roadplan OÜ, строительные работы выполнит Tallinna Teede AS. Договорная стоимость строительства составит примерно 6,7 млн евро. Договорной срок завершения работ — август 2021 года.
На время строительства имеющиеся в парке пешеходно-велосипедные дорожки будут открыты, но возможны временные ограничения. Людей просят следовать знакам временной организации движения.
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