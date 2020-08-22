22.08.2020, 20:50

ВИДЕО | В ласнамяэском парке Кивила состоялся молодежный фестиваль


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Lasnamäe Kivila 3 mänguväljak
Lasnamäe Kivila 3 mänguväljak Foto: Eva Ligi

Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта в сотрудничестве с Ласнамяэским молодежным центром, сегодня провели фестиваль в парке Кивила.

В рамках фестиваля состоялись состязания на самокатах и скейтбордах, а также соревнование по баскетболу. Были проведены различные мастер-классы. Как отметил руководитель Молодёжного центра Ласнамяэ Павел Васильев, это последнее крупное мероприятие для молодёжи этого лета.

Видео: TVN/Олег Бседин

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