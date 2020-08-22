22.08.2020, 20:50
ВИДЕО | В ласнамяэском парке Кивила состоялся молодежный фестиваль
Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта в сотрудничестве с Ласнамяэским молодежным центром, сегодня провели фестиваль в парке Кивила.
Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта в сотрудничестве с Ласнамяэским молодежным центром, сегодня провели фестиваль в парке Кивила.
В рамках фестиваля состоялись состязания на самокатах и скейтбордах, а также соревнование по баскетболу. Были проведены различные мастер-классы. Как отметил руководитель Молодёжного центра Ласнамяэ Павел Васильев, это последнее крупное мероприятие для молодёжи этого лета.
Видео: TVN/Олег Бседин
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