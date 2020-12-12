ВИДЕО: В Ласнамяэ увековечили память легендарного Густава Эрнесакса

Смотрите видео! Автор — Олег Беседин (TVN).

”Густав Эрнесакс провел часть своего детства в нынешнем микрорайоне Сикупилли, в Ласнамяэ. Насколько нам известно, до наших дней не сохранились дома, в которых проходили детские годы будущего дирижера и композитора. При этом связь Эрнесакс с Ласнамяэ этим не ограничивается. В бывшей школе Сикупилли, на углу улиц Ласнамяэ и Маяка, Эрнесакс работал учителем”, — сказал в своей вступительной речи старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. ”Наследие Густава Эрнесакса останется с нами навсегда, и наша обязанность бережно хранить это наследие и передать его будущим поколениям. Сегодня, когда мы отмечаем день рождения композитора и дирижера, мы чествуем Эрнесакса, открывая посвященную ему мемориальную доску на здании Riigi Kinnisvara AS (RKAS) по адресу Ласнамяэ, 2”, — добавил Владимир Свет. Старейшина района поблагодарил коллег из RKAS, предоставивших место для установки доски, дирижера Рауля Талмара и певцов хора, а также Эркки Ваадера, изготовившего мемориальную доску.

Индрек Умберг, руководитель Эстонского национального мужского хора, основанного Густавом Эрнесаксом, зачитал присутствующим обращение Эне Кульюса, хранителя Эстонского архива театра и музыки, в котором он вспоминает предводителя и символа эстонских песенных фестивалей: ”Густав Эрнесакс еще при жизни был назван отцом-основателем хоровой традиции. Его песня ”Моя родина — моя любовь” („Mu isamaa on minu arm”) была и остается последней исполняемой на Певческих праздниках песней, которую и сегодня с нетерпением ждут и поют со слезами на глазах. Сегодня статуя Густава Эрнесакса сидит на склоне Певческого поля, и молодые люди поют его песни, но при этом о нем знают мало. Мы должны помнить о необходимости чтить труд и дух, которые на протяжении многих лет двигали людей вперед, и, давали им веру, надежду и любовь. От имени Музея театра и музыки поддерживаю инициативу и благодарю управу района Ласнамяэ за решение открыть мемориальную доску Густаву Эрнесаксу”.

На церемонии выступил смешанный хор K.O.O.R. и хор мальчиков Национальной оперы Эстония. Под управлением Рауля Талмара певцы исполнили самые известные хоровые песни дирижера и композитора Густава Эрнесакса, среди которых прозвучала и песня ”Моя родина — моя любовь” на текст Лидии Койдулы, ставшая неофициальным гимном эстонского народа.