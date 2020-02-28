ВИДЕО | В Ласнамяэ прошла конференция на тему безопасности образовательной среды

Поделиться опытом и рассказать о проектах для молодежи были приглашены специалисты из Института развития здоровья, Департамента по делам молодёжи и спорта, отдела социального обеспечения управы района Ласнамяэ, представитель Департамента полиции и погранохраны, префект Пыхьяской префектуры полиции, а также педагоги гимназии Паэ. В своих докладах гости затронули вопросы взаимодействия ”учитель-родитель”, важность своевременного реагирования и проведение превентивных работ, обсудили успех международных и местных проектов, а также поговорили о поведении в интернете. ”Здоровая и безопасная школьная среда — актуальная и важная тема, и мы рады, что многие специалисты из самых разных учреждений приняли участие в конференции. Верю, что такие встречи помогают повысить эффективность сотрудничества для достижении общей цели”, — сказал заместитель старейшины Ласнамяэ Индрек Альберг.

Проект ”Создание системы особого обращения с несовершеннолетними” возглавляет Министерство юстиции в сотрудничестве с Таллиннским советом по социальным вопросам и здравоохранению, Таллиннского департамента образования и управы района Ласнамяэ при поддержке Европейского экономического пространства и Норвегии.

За текущей информацией по проекту в Ласнамяэ можно следить на домашней странице управы Ласнамяэ.