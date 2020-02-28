28.02.2020, 19:31
ВИДЕО | В Ласнамяэ прошла конференция на тему безопасности образовательной среды
Более 120 социальных педагогов, психологов, медсестер, учителей и руководителей общеобразовательных учреждений Ласнамяэ собрались в Таллиннской гимназии Паэ, чтобы обсудить принципы и методы создания безопасной школьной среды для несовершеннолетней молодежи.
Ласнамяэ выпала честь стать первым столичным районом, где в рамках проекта Министерства юстиции ”Создание системы особого обращения с несовершеннолетними” для учителей и школьного персонала общеобразовательных учреждений района прошла конференция ”Безопасная школьная среда”.
Открыла мероприятие докладом об успехе модели молодёжной политики в Исландии ведущий специалист Таллиннского департамента социальной защиты и здравоохранения Эне Томберг. В своем выступлении Томберг подчеркнула, что очень важно выстроить отношения между школой и семьями детей. ”Безопасная школьная среда включает в себя несколько аспектов, самым важными из которых является участие родителей учеников в процессе. Активное сотрудничество, общение и обмен опытом, поиск ответов на сложные вопросы — такое взаимодействие очень важно для достижения здоровой и безопасной образовательной среды”, — отметила Томберг.
Поделиться опытом и рассказать о проектах для молодежи были приглашены специалисты из Института развития здоровья, Департамента по делам молодёжи и спорта, отдела социального обеспечения управы района Ласнамяэ, представитель Департамента полиции и погранохраны, префект Пыхьяской префектуры полиции, а также педагоги гимназии Паэ. В своих докладах гости затронули вопросы взаимодействия ”учитель-родитель”, важность своевременного реагирования и проведение превентивных работ, обсудили успех международных и местных проектов, а также поговорили о поведении в интернете. ”Здоровая и безопасная школьная среда — актуальная и важная тема, и мы рады, что многие специалисты из самых разных учреждений приняли участие в конференции. Верю, что такие встречи помогают повысить эффективность сотрудничества для достижении общей цели”, — сказал заместитель старейшины Ласнамяэ Индрек Альберг.
Проект ”Создание системы особого обращения с несовершеннолетними” возглавляет Министерство юстиции в сотрудничестве с Таллиннским советом по социальным вопросам и здравоохранению, Таллиннского департамента образования и управы района Ласнамяэ при поддержке Европейского экономического пространства и Норвегии.
За текущей информацией по проекту в Ласнамяэ можно следить на домашней странице управы Ласнамяэ.
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