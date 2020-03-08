ВИДЕО: В Ласнамяэ отметили Международный женский день бесплатными концертом и дискотекой

”Накануне самого весеннего праздника на сцене прозвучали лирические песни о любви на шести языках”, — сказала и.о. старейшины Ласнамяэ Елена Калбина.

“Судя по тому, насколько тепло и восторженно музыкантов встретила публика и как увлеченно поддерживала и подбадривала их на протяжении всего концерта, можно с уверенностью сказать, что праздничный вечер пришёлся нашим дамам и их кавалерам по душе”, - добавила она.

В субботу, 7 марта, в танцевальном зале культурного центра «Линдакиви» прошла очередная бесплатная дискотека для сениоров, на этот раз приуроченная к празднованию международного женского дня.