08.03.2020, 14:37

ВИДЕО: В Ласнамяэ отметили Международный женский день бесплатными концертом и дискотекой

 (2)
EST

В пятницу, 6 марта, управа района Ласнамяэ отметила предстоящий Международный женский день бесплатным концертом под названием “О любви…”, на котором выступил музыкант и актер Тимур Иликаев со своей группой ”Партизаны”.

”Накануне самого весеннего праздника на сцене прозвучали лирические песни о любви на шести языках”, — сказала и.о. старейшины Ласнамяэ Елена Калбина.

“Судя по тому, насколько тепло и восторженно музыкантов встретила публика и как увлеченно поддерживала и подбадривала их на протяжении всего концерта, можно с уверенностью сказать, что праздничный вечер пришёлся нашим дамам и их кавалерам по душе”, - добавила она.

В субботу, 7 марта, в танцевальном зале культурного центра «Линдакиви» прошла очередная бесплатная дискотека для сениоров, на этот раз приуроченная к празднованию международного женского дня.

Читайте также: