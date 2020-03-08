ВИДЕО: В Ласнамяэ отметили Международный женский день бесплатными концертом и дискотекой(2)
В пятницу, 6 марта, управа района Ласнамяэ отметила предстоящий Международный женский день бесплатным концертом под названием “О любви…”, на котором выступил музыкант и актер Тимур Иликаев со своей группой ”Партизаны”.
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