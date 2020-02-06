06.02.2020, 12:50
ВИДЕО | В Ласнамяэ на дороге загорелся автомобиль
Пользователи социальной сети Facebook выложил видео, на котором видно, что в среду, 5 февраля, в Ласнамяэ загорелся автомобиль.
Пользователи социальной сети Facebook выложил видео, на котором видно, что в среду, 5 февраля, в Ласнамяэ загорелся автомобиль.
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