06.02.2020, 12:50

ВИДЕО | В Ласнамяэ на дороге загорелся автомобиль


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Пользователи социальной сети Facebook выложил видео, на котором видно, что в среду, 5 февраля, в Ласнамяэ загорелся автомобиль.

Как сообщают очевидцы, никто не пострадал.

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