31.07.2020, 15:51
ВИДЕО | В Ласнамяэ человек упал с балкона
Читатель Delfi прислал видео того, как медики оказывают помощь человеку во дворе жилого дома. По словам читателя, человек выпал из окна.
Читатель Delfi прислал видео того, как медики оказывают помощь человеку во дворе жилого дома. По словам читателя, человек выпал из окна.
В полиции подтвердили Delfi, что человек действительно упал с балкона многоквартирного дома в Ласнамяэ.
К счастью, он выжил. Пострадавшего доставили в больницу.
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