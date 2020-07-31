31.07.2020, 15:51

ВИДЕО | В Ласнамяэ человек упал с балкона


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Читатель Delfi прислал видео того, как медики оказывают помощь человеку во дворе жилого дома. По словам читателя, человек выпал из окна.

В полиции подтвердили Delfi, что человек действительно упал с балкона многоквартирного дома в Ласнамяэ.

К счастью, он выжил. Пострадавшего доставили в больницу.

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