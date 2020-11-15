ВИДЕО | В Ласнамяэ бдительный мужчина задержал пьяного водителя

Как сообщает полиция, вчера около 15 часов бдительный участник дорожного движения сообщил о двигавшемся по Линнамяэ теэ в сторону Мустакиви теэ легковом автомобиле Volvo. Стиль вождения водителя был подозрительным. Через несколько минут после сообщения в полицию водитель остановился возле торгового центра Tähesaju, где звонивший подошел и забрал у него ключи, чтобы воспрепятствовать дальнейшему движению.

Прибывшие на место полицейские доставили 38-летнего водителя Vovlo на вытрезвление. Степень его опьянения и точные обстоятельства случившегося будут установлены в ходе следствия.

Оперативный дежурный Ида-Харьюского отделения полиции Сандер Лейнберг благодарит человека, который сообщил о пьяном водителе, и призывает всех звонить на номер 112 в случае, если они заметят ситуацию, которая может быть опасной для окружающих. ”Полиция напоминает, что исполнение правил дорожного движения обеспечивает нашу с вами безопасность. Ответственный водитель не будет садиться пьяным за руль, не будет превышать скорость и не будет создавать опасных ситуаций. Близкие также могут воспрепятствовать, если видят, что человек хочет сесть пьяным за руль. Иногда достаточно сделать замечание или забрать ключи, чтобы спасти чью-то жизнь. Конечно же, не всегда возможно вмешаться самому, поэтому можно сообщить о пьяном водителе по номеру 112”, — сказал Лейнберг.

Видео было опубликовано в группе Ez-дуны в Facebook.

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