ВИДЕО | Учесть ошибки: в Ласнамяэ провели смотр готовности к зиме

"Часто про коммунальщиков шутят, что для них "зима опять пришла неожиданно", поэтому мы заранее провели осмотр снегоуборочной техники, провели инвентаризацию всего, что у нас есть для зимы", - говорит старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн.

Свою технику представили две фирмы, которые занимаются обслуживанием улиц Ласнамяэ. По словам Вяэна, районная управа будет тщательно следить за соблюдением ими условий договора, чтобы исключить ошибки, которые допускались прошлой зимой.