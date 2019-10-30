ВИДЕО: У ласнамяэского Храма иконы Божией Матери установили живую ель

Вчера на площади у Ласнамяэского Храма иконы Божией Матери, именуемой ”Скоропослушница”, была установлена живая ель.
Как отмечает районная управа на своей странице в Facebook, ель была выбрана старейшиной Ласнамяэ Андресом Вяэном. Он имеет собственный лесной участок и в свободное время увлекается лесозаготовкой.
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